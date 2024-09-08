فضية وبرونزية حصاد مصر في اليوم العاشر من بارالمبياد باريس

ياسر رشاد - القاهرة - انتهت منافسات اليوم العاشر من دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 والتي تقام في الفترة من 28 أغسطس حتى 8 سبتمبر الجاري.

شاركت البعثة المصرية باليوم العاشر في 3 ألعاب، جاءت نتائجها كالتالي:

رفع الأثقال

فوز محمد صبحي بفضية وزن 88 كجم بعد رفع وزن 224 كجم.

فوز صفاء حسن ببرونزية وزن 79 كجم بعد رفع وزن 139 كجم.

حقق هاني عبدالهادي المركز السادس بوزن 97 كجم بعد رفع 212 كجم.

ألعاب القوى

حقق كريم عبد التواب المركز الخامس في التصفية الأولى بمنافسات 200 متر عدو والمركز الثاني عشر بالترتيب العام بعد تحقيق 24:48 ثانية.



وتشارك مصر في الدورة ببعثة قوامها 54 لاعبا ولاعبة يمثلون 10 رياضات هي: "رفع الأثقال البارالمبي - ألعاب القوى البارالمبي - الكرة الطائرة جلوس - كرة الهدف - السباحة البارالمبي - تنس الطاولة البارالمبي - الباراتايكوندو - البوتشيا - التجديف البارالمبي - الباراكياك".

جدير بالذكر أن مصر حققت 190 ميدالية متنوعة خلال مشاركاتها في دورات الألعاب البارالمبية، بواقع 51 ذهبية و70 فضية و69 برونزية.