شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحصل على راحة من التدريبات اليوم قبل رفع الحمل التدريبى غداً والان مع تفاصيل الخبر

يحصل فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر على راحة من التدريبات اليوم، الأحد، ضمن برنامجه استعداداً للارتباطات المقبلة، والتي يستهل بها المارد الأحمر موسمه الجديد محلياً وأفريقياً، ويأتي في مقدمتها ضربة البداية بدوري الأبطال.

وخاض الأهلى مباراة ودية مع وادي دجلة على ملعب التتش مساء الجمعة الماضى وفاز بها بهدف دون رد سجله حسين الشحات، ثم واصل الفريق تدريباته أمس السبت قبل أن يحصل على راحة اليوم الأحد ثم يستأنف تدريباته على فترتين لمدة 48 ساعة لزيادة الحمل التدريبي.

وعاد الأهلي للتدريبات مساء الاثنين الماضي بعد انتهاء الإجازة السنوية التي حصل عليها الفريق عقب نهاية الموسم الماضي الذي شهد تتويج الفريق بأكثر من بطولة، وفي مقدمتها دوري أبطال أفريقيا والسوبر المصري وكأس مصر والدوري الممتاز.

يتأهب فريق الكرة بالنادى الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر السير فى طريقه من أجل الحفاظ على لقب دوري أبطال أفريقيا من خلال بوابة فريق جورماهيا الكيني في إطار منافسات المسابقة الأفريقية الأعرق.



ويستعد أهلى كولر لانطلاق موسمه الجديد بالمشاركة فى منافسات دوري أبطال أفريقيا، بعدما حصد المارد الأحمر الموسم المنقضى 4 بطولات هى الدوري المصري وكأس مصر والسوبر المحلى بجانب التتويج بدوري أبطال أفريقيا وحصد برونزية كأس العالم للأندية.



ويستعد الأهلى لخوض ضربة البداية في دوري ابطال أفريقيا أمام جورماهيا الكيني وذلك في الثالثة عصر الاحد 15 سبتمبر الجاري على ملعب نيايو الوطني.



ويُمثل مصر في دوري أبطال أفريقيا كل من الأهلي وبيراميدز، والزمالك والمصري بكأس الكونفدرالية ، وأعلن "كاف" استثناء الأهلي من خوض المراحل التمهيدية من دوري أبطال إفريقيا للنسخة الحالية.



ويحمل الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه في الموسم الماضي على الترجي التونسي في المباراة النهائية بهدف نظيف.



أوضح الكاف أن طاقـم حكام من موريشيوس مكلف بإدارة لقاء جورماهيا الكيني والأهلي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا و مكون من الدولي أحمد امتياز هيرال ويعاونه مواطناه جوبيان سالايش مساعد أول جايمسينغ يوفاري مساعد ثانٍ والحكم الرابع ستيف خوان.



وتعاقد الأهلي خلال الصيف الجاري مع كل من، يوسف ايمن لمدة موسماً على سبيل الإعارة بنية الشراء من الدحيل القطري ، ومع المغربي أشرف داري لمدة 4 مواسم قادماً من بريست الفرنسي لتدعيم الدفاع ومع المغربي يحيى عطية الله لمدة موسماً من سوتشي الروسي لتدعيم الجبهة اليسرى، ومع عمر الساعي من الإسماعيلي لمدة خمسة مواسم لتدعيم خط وسط الفريق.