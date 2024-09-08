شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منتدى الإعلام الرياضى بمصر بقاعة المؤتمرات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 08 سبتمبر 2024 07:00 ص

ينطلق منتدى الإعلام الرياضى اليوم، الأحد، بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر تحت شعار "إعلام رياضى محترف"، بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة للجلسة الافتتاحية بتنظيم الشركة المتحدة للرياضة، ويستمر لمدة يومين.

ويستعرض المنتدى مناقشة حول التحديات والصعوبات الذى يواجهها الإعلام الرياضى المصرى، ويناقش الأساليب والطرق الحديثة لمواجهة تلك التحديات من خلال جلسات ورش عمل تفاعلية.

ويشارك فى الجلسات بول مكارثى الرئيس التنفيذى لرابطة كتاب كرة القدم الإنجليزية، اليسون بيندار المراسلة الرياضية العالمية والكاتب الصحفى حسن المستكاوى والإعلامى سيف زاهر.

كما يشهد المنتدى الحديث عن تصور الجمهور للبودكاست على مدار العقد الماضى، فضلا عن المهارات اللازمة لتحديد وإتقان الاتجاهات المتغيرة فى الالعصر الجديد للإعلام الرقمى.

ويشارك فى المنتدى عدد من الأعلاميين الرياضيين المصريين والبريطانيين.

يذكر أن منتدى الإعلام الرياضي هو منتدى متخصص يوفر فرصة فريدة للصحفيين والإعلاميين الرياضيين للقاء ومناقشة أهم قضايا الإعلام الرياضي، والاحتكاك بكبار قادة المؤسسات والتجمعات المهنية الرياضية، حيث يحضر المنتدى شخصيات بارزة ومؤثرة إعلاميًا ورياضيًا على مدار يومين في جلسات ومناقشات مفتوحة وورش عمل تفاعلية.

يُنظم منتدى الإعلام الرياضي بالشراكة بين كل من "المتحدة الرياضية" و"منتدى مصر للإعلام" وشركة 30N، بالتعاون مع رابطة كتاب كرة القدم في إنجلترا.