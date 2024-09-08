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مشاركات لامين يامال الدولية تثير قلق برشلونة

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ياسر رشاد - القاهرة - يشعر مسؤولو نادي الإسباني بقلق كبير بسبب عدد المباريات الكبير التي يخوضها لامين يامال نجم الفريق الصاعد على المستوى الدولي مع منتخب “اللاروخا”.

وقال الموثوق “ فابريزيو رومانو” أن النادي الكتالوني عبر عن قلقه إزاء المشاركات المتعددة للاعب لامين يامال بجانب كونه هدفاً للمنافسين الذين يحاولون إيقافه بطريقة عنيفة في بعض الأحيان ما يجعله أكثر عرضة للإصابة.

على الجانب الآخبر عبر لويس دي لافوينتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا عن سعادته بالمردود الذي يقمه يامال مؤخراً.

وقال دي لافوينتي: “ نحن محظوظون بإمتلاك لاعب مثل لامين يامال، يلعب عدد كبير من المباريات في هذا المستوى العالي مع منتخبنا ”.

وأضاف: “ اذا لم تكن قادراً على اللعب لمدة 180 دقيقة ونحن في شهر سبتمبر ينبغي عليك ان تتوقف وتغادر، نحن نمثل بلدنا ونلعب فقط من أجل الفوز ”.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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