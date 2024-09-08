لقطات من التدريب الأخير لمنتخب مصر في القاهرة قبل السفر إلى بتسوانا.. صور

ياسر رشاد - القاهرة - يلعب منتخب مصر الأول لكرة القدم مباراة صعبة خارج الديار أمام بتسوانا في ثاني جولات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الامم الأفريقية 2025.

ويقع الفراعنة ضمن مجموعة تضم كلا من بتسوانا وكاب فيردي والمنتخب الموريتاني.

وكان المنتخب قد تلقى ضربة قوية بعد تأكد غياب الثائي مصطفى محمد وعمر مرموش عن المباراة المرتقبة بعد الإصابة التي لحقت بهم خلال مشاركتهما في لقاء كاب فيردي.



وتنطلق مباراة منتخب مصر أمام بتسوانا في الجولة الثانية بالتصفيات في تمام الساعة الرابعة عصر الثلاثاء المقبل بتوقيتي القاهرة ومكة المكرمة، بينما يكون موعد اللقاء في الخامسة مساءً بتوقيت مدينة أبوظبي.

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وتغادر اليوم بعثة المنتخب الوطني إلى بتسوانا على متن طائرة خاصة، ومن المقرر أن يبدأ المنتخب تدريباته في اليوم ذاته مساء ، في إطار الاستعداد لمواجهة المنتخب البتسواني يوم الثلاثاء القادم في الجولة الثانية من تصفيات أمم أفريقيا 2025.

ونجح منتخب مصر في الفوز على كاب فيردي، بثلاثة أهداف دون رد، في الجولة الأولى والتي أقيمت مساء يوم الجمعة الماضية عن طريق رامي ربيعة وعمر مرموش وإبراهيم عادل في الدقائق 23، و45+1، و70 على الترتيب.