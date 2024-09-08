ماينان يوجه انتقادات لاذعة لزملائه بعد الخسارة أمام إيطاليا وصمت مبابي وجريزمان

ياسر رشاد - القاهرة - وجه مايك ماينان، حارس مرمى منتخب فرنسا، انتقادات شديدة لزملائه في المنتخب عقب الهزيمة الثقيلة أمام إيطاليا في مباراة دوري الأمم الأوروبية يوم الجمعة.





في بداية المباراة التي أقيمت على ملعب "بارك دي برانس"، سجل برادلي باركولا هدف التقدم لفرنسا، لكن إيطاليا تمكنت من تسجيل هدف التعادل عبر فيديريكو دي ماركو قبل نهاية الشوط الأول، وفي الشوط الثاني، أضاف ديفيد فراتيسي وجياكومو راسبادوري هدفين ليحققوا فوزًا مستحقًا.

منتخب فرنسا



وفي تقرير لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، ذكرت أن ماينان ألقى خطابًا حادًا داخل غرفة تبديل الملابس، منتقدًا التزام وموقف فريقه، وأشار إلى أن لاعبين إيطاليين اثنين فقط كانوا يشاركون في التشكيلة الأساسية للمنتخب الفرنسي، لكنهما أظهرا حافزًا أكبر للفوز.

أثار غياب تصريحات القائد كيليان مبابي ونائبه أنطوان جريزمان بعد المباراة دهشة زملاء ماينان، ورغم عدم كشفه عن تفاصيل ما دار في غرفة تبديل الملابس، أكد ماينان أن الفريق سيتجاوز هذه الهزيمة.

وقال ماينان: "إنها هزيمة مؤلمة، ولكنها ليست نهاية العالم. علينا أن نتعافى سريعًا، ونبذل قصارى جهدنا في المباريات المقبلة. سنتعلم من هذه الهزيمة ونواصل العمل".

يستعد فرنسا بقيادة المدرب ديدييه ديشامب لمواجهة بلجيكا مساء الاثنين، سعيًا للتعافي من الهزيمة وتحقيق نتيجة إيجابية.

