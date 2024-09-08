الغديري للوفد: اتظلمت في الزمالك وكان نفسي أخد فرصتي

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث السيد الغديري لاعب نادي الزمالك المنتقل حديثًا لصفوف فريق لافيينا بدوري المحترفين، عن الفترة التي قضاها داخل جدران القلعة البيضاء، منذ انتقاله الانتقالات الصيفية لموسم 2025 قادمًا من الجزيرة الإماراتي.

وفي حوار خاص للوفد، كشف الغديري عن الكثير من الملفات خلال موسمين قضاهم بالقلعة البيضاء، والظلم الذي تعرض له بعدم مشاركته وتصعيده للفريق الأول، وعن سر اختياره وخطوته الجديدة بالانتقال لنادي لافيينا، وإليكم نص الحوار.

في البداية حدثنا عن سر إختيارك الانتقال لنادي لافيينا ؟



بداية المفاوضات كانت من خلال محمود الأسيوطي رئيس نادي لافيينا، الذي تواصل معي وأبلغني أنه يحتاجني في الفريق هذا الموسم، وأقنعني أنه سيقوم بتسويقي بشكل جيد وإعادة البريق لي مرة أخري، وهذا ما وعدني به

ومن جانبي كنت أبحث عن فريق مؤمن بإمكانياتي ويقدرني لإعادتي مرة أخري للأضواء ولم أنظر للمقابل المادي بقدر ما كنت أبحث عن ناد محترف، وبالفعل وجدت أن هناك طموح متبادل بيننا، فوافقت علي العرض ووقعت لنادي لافيينا لمدة 3 سنوات.

هل تلقيت عروض أخري من الدوري الممتاز أو المحترفين ؟



بالفعل كان هناك أكثر من عرض من أندية في الدوري الممتاز، حيث أبدي نادي الجونة رغبة في ضمي، بجانب مفاوضات أيضًا من نادي حرس الحدود الصاعد حديثًا للدوري هذا الموسم، بالإضافة لـ 5 عروض رسمية من دوري المحترفين أبرزهم أسوان والمقاولون العرب ووادي دجلة، ولكني فضلت نادي لافيينا لتوافق نفس الطموح بيننا.

ناديي الجونة والحرس فاوضوني بعد توقيع العقود مع لافيينا، وكان من الممكن أن أسحب العقود وانضم لاي ناد منهم، ولكني أحترمت إتفاقي مع محمود الأسيوطي.

السيد الغديري



بالعودة لنادي الزمالك.. كيف رحلت من القلعة البيضاء ؟



رحلت عن نادي الزمالك رغم أن عقدي متبقي له 3 سنوات، وأنا من طلبت رحيلي مقابل التنازل عن كل مستحقاتي من أجل الحصول علي الاستغناء الخاص بي، وهذا بسبب عدم منحي الفرصة مثل باقي زملائي.

حزين لرحيلي عن الزمالك ولكني أقدر النادي وسيكون دائمًا من ضمن أولوياتي في مسيرتي الكروية، ولن أتحدث عن أي سلبيات في الفترة الماضية، وكل ما أستطيع قوله أنه لم يكن هناك توفيق لي مع الفريق في الوقت الحالي، ولكني دائما سأضعه الخيار الأول لي إن أحتاجني في وقت ما، بل وسأوقع علي بياض.

حدثنا عن فترة تواجدك داخل نادي الزمالك ولماذا لم يتم تصعيدك؟



منذ انتقالي من نادي الجزيرة الاماراتي في 2022، شاركت مع فريق الشباب بجميع المباريات بنسبة 95 %، ولم أغيب سوي للإصابة أو لتراكم الإنذارات، مما جعلني ضمن اختيارات تشكيلة الموسم.

الجمهور لا يحب اللاعب "البكاي"، وبالتالي لن أستعطف الجمهور بل سآخذ بالأسباب وأجتهد أكثر، ولكن هناك بعض الأشخاص اللذين لم يحبوني بالنادي وتعمدوا توصيل كلام "غلط" عني وبالتالي لم أظهر أو يتم تصعيدي للفريق الأول علي غرار بعض اللاعبين الأخرين.

هل السيد الغديري تعرض للظلم في الزمالك؟



بالطبع، أنا اتعرضت للظلم مليون في الميه، فأنا اللاعب الوحيد في نادي الزمالك اللذي لم يأخذ فرصته، والدليل على ذلك أن الفترة الماضية شهدت تصعيد عدد كبير من الشباب مايقرب من 15 لاعبًا شابًا، والجميع شارك في الفريق الأول ، وأنا من المستحيل أن أكون أسوء من كل هؤلاء، وكنت اتمني أن أحصل علي فرصتي ويراني الجمهور، وحينها هو من سيحكم علي المستوي الفني لي.



ومن وجهة نظري أن جميع اللاعبين في مركزي ليس أعلي مني كفاءة، فأنا قادم من نادي الجزيرة الإماراتي، وهو نادي كبير، ولو تم منحي الفرصة لكانت الأمور أختلفت.

المجلس الحالي للزمالك منحني جميع مستحقاتي، وأبلغوني أنهم لو كانوا على علم بإحترامي هذا وأدبي، لكن الوضع مختلفًا، ولكن كان هناك دائمًا صورة سيئة تصل عنك.