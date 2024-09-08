مرشح الزمالك يوقع لـ الوداد المغربي

ياسر رشاد - القاهرة - نجح الوداد المغربي في الوصول لاتفاق نهائي مع أحد المهاجمين الأفارقة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق خلال الموسم الجديد.

وكشفت تقارير صحفية مغربية أن مباي نيانج وقع على عقود انتقاله للوداد في صفقة انتقال حر، بعد المفاوضات التي جاءت بين النادي المغربي واللاعب الفرنسي من أصول فرنسية.

وأشارت إلى أن نيانج جمعته جلسة مع رئيس نادي الوداد عبد المجيد البرناكي، حيث اتفقوا فيها على كل شيء يخص مدة التعاقد والأمور المالية للاعب.

ومن المقرر أن يقوم نيانج بإجراء الكشف الطبي خلال الساعات القليلة الماضية، ومن ثم الإعلان رسميًا عن الصفقة.

وكان نيانج قد تم ترشيحه للانتقال للزمالك خلال الفترة الماضية، لكن البرتغالي جوزيه جوميز رفض إتمام الصفقة بسبب تراجع مستوى اللاعب خلال الفترة الأخيرة.

جدير بالذكر أن النجم السنغالي لعب لعدة أندية، والتي كانت أبرزها أمبولي الإيطالي، جنوة وتورينو وأمبولي في إيطاليا، ومونبيلييه وأوكسير وبوردو ورين في فرنسا، والنادي الأهلي السعودي.

ولعب صاحب الـ 29 عاما، مع ميلان الإيطالي في عامي 2012 و2014 قادمًا من كون الفرنسي، وخاض 30 مباراة سجل فيها 5 أهداف.