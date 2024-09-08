فرجاني ساسي وعلي يوسف يقودان تشكيل تونس أمام جامبيا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للمنتخب التونسي الأول لكرة القدم، تشكيل مواجهة جامبيا، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى بالتصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2025.

ومن المقرر انطلاق مواجهة تونس وجامبيا في تمام السابعة من مساء اليوم الأحد، والتي يشهدها ملعب العبدي فى المغرب.

تشكيل تونس أمام جامبيا

حراسة المرمى: أمان الله مميش.

خط الدفاع: رائد بوشنيبة، ياسين مرياح، منتصر الطالبي وعلي العابدي.

خط الوسط: عيسى العيدوني، فرجاني ساسي ومحمد على بن رمضان.

خط الهجوم: حمزة رفيعة، مرتضي بن وناس وعلي يوسف.

بدلاء تونس أمام جامبيا

بشير بن سعيد - علي الجمل - سيف الدين الجزيري - ديلان برون - نادر الغندري - حسام بن علي - بلال الماجري - معتز زدام - هيثم الجويني - حسام تقا.

الجدير بالذكر أن منتخب تونس صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، فيما يتواجد منتخب جامبيا في المركز الثانى بنقطة واحدة، بالتساوي مع جزر القمر ثالث الترتيب بنفس الرصيد فيما يتذيل منتخب مدغشقر، الترتيب بلا رصيد من النقاط.