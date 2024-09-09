فلاشينغ ميدوز: سينر أول إيطالي يحرز اللقب بفوزه على فريتز

الرياص - اسماء السيد - نيويورك : بات يانيك سينر، المصنف أول عالميا، أول إيطالي يحرز لقب بطولة الولايات المتحدة، آخر البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بفوزه الأحد على ملاعب فلاشينغ ميدوز في نيويورك على الأميركي تايلور فريتز 6 3 و6 4 و7 5 في النهائي.

وبتحقيقه فوزه الثاني على فريتز في ثالث مواجهة بينهما بعد لقاء استغرق ساعتين و16 دقيقة، أصبح سينر أول لاعب منذ الأرجنتيني غييرمو فيلاس عام 1977 يفتتح باكورة ألقابه في البطولات الكبرى بتتويجين في نفس الموسم، وذلك بعدما أحرز ابن الـ23 عاما لقبه الأول بداية الموسم في بطولة أستراليا المفتوحة.

وحافظ سينر على سجله المثالي في المباريات النهائية هذا الموسم، إذ خرج منتصرا من النهائي السادس له منذ بداية العام، محققا فوزه الثاني عشر تواليا امتدادا من دورة سينسيناتي لماسترز الألف نقطة التي أحرز لقبها.

وحقق سينر الانجاز حتى قبل فوزه على الأميركي البالغ 26 عاما والمصنف 12 عالميا، إذ أنه أول إيطالي يصل إلى النهائي في فلاشينغ ميدوز، مكررا ما حققه في أستراليا المفتوحة حين بات أول لاعب من بلاده يصل إلى النهائي في ملبورن ومن ثم الفوز باللقب، والثالث الذي يصل إلى نهائي الفردي في البطولات الكبرى خلال حقبة الاحتراف بعد أدريانو باناتا الذي أحرز عام 1976 لقب رولان غاروس، وماتيو بيريتيني عام 2021 في ويمبلدون.

وسينر هو اللاعب الأكثر تحقيقا للانتصارات هذه السنة على أرض صلبة بواقع 35 فوزا مقابل خسارتين، في طريقه للفوز بخمسة ألقاب على هذه الملاعب، متقدما على الألماني ألكسندر زفيريف (27).

كما أنه الأكثر فوزا بعدد المباريات هذه السنة في بطولات الكبرى (23)، أمام الإسباني كارلوس ألكاراس المتوج في رولان غاروس وويمبلدون، فيما حقق بالمجمل 55 فوزا مقابل 5 هزائم.