خبير لوائح : من حق الزمالك شكوى أرون بوبيندزا حال وجود عقد مبدئي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد عامر العمايرة خبير اللوائح الرياضية، أن الزمالك من حقه اتباع الطرق القانونية، في حالة وجود عقد مبدئي واتفاقية مع أرون بوبيندزا إلا لو في حال وجود بنود معينة أو شروط تلغى تلك الاتفاقية.

وقال العمايرة في تصريحات عبر بوكس توبوكس: "طالما الاتفاقية موجودة بين الطرفين، وفي حالة عدم توقيع العقود حتى لو لم يتم توثيقها، من حق الزمالك وقتها تقديم شكوى رسمية".

وأضاف: "هناك لائحة خاصة للتأجيلات في كل دول العالم، والأمور محددة من جانب جميع الاتحادات القارية والفيفا، وسبق وتم تأجيل لقاء للأهلي أمام شباب بلوزداد بسبب الارتباط بأداء مواجهات كأس العالم للأندية".