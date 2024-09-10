الزمالك يحسم صفقة أفريقية جديدة

حسم مسؤولو نادي الزمالك صفقة أفريقية جديدة، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فنرة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان نادي الزمالك قد تعاقد مع كل من، المغربي محمود بنتايك ظهير أيسر فريق سانت إتيان الفرنسي لمدة موسم على سبيل الإعارة مع وجود بند بأحقية الشراء.

كما تعاقد الأبيض مع المهاجم الفلسطيني عمر فرج قادمًا من فريق أيك السويدي لمدة أربعة مواسم.

وضم الزمالك محمد حمدي الظهير الأيسر لفريق إنبي لمدة موسم على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت مصادر، أن مسئوولي الأبيض أتموا الاتفاق مع الإيفواري عبدالله جيري لاعب وسط فريق راسينج الإيفواري، مواليد 2006، للتعاقد معه قبل غلق القيد يوم 12 سبتمبر الجاري.

وأشارت إلى أن النجم الإيفواري عبدالله جيري سيتم قيده في قائمة الفريق تحت السن.

ويستعد الفارس للأبيض لملاقاة نظيره الاهلي في مباراة نهائي السوبر الأفريقي يوم 27 سبتمبر الجاري، ومنافسات الكونفدرالية الأفريقية.