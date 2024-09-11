موعد وصول كونراد ميشالاك للإنضمام للزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - أوضح سيرحات ألتينتشي وكيل أعمال البولندي كونراد ميشالاك موعد وصوله إلى القاهرة من أجل اتمام انتقاله إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال سيرحات خلال تصريحات صحفية: “نادي أحد السعودي أتم الاتفاق مع الزمالك بخصوص انتقال كونراد ميشالاك إلى الأبيض خلال الصيف الجاري”.

وأشار وكيل النجم البولندي إلى أنه سيصل مصر اليوم الأربعاء رفقة اللاعب وذلك لإجراء الكشف الطبي وتوقيع عقود انتقاله إلى القلعة البيضاء بشكل رسمي.

وكانت عدة تقارير صحفية أشارت إلى أن الزمالك اتفق على استعارة ميشالاك لمدة موسم.

وأوضحت التقارير، أن نادي أحد سيتحمل جزء من راتب اللاعب، حيث يحصل على مليون و800 ألف دولار، بينما عرض الزمالك مبلغ 800 ألف دولار فقط، علاوة على امتيازات أخرى.

ويجيد كونراد صاحب الـ26 عاما اللعب في مركزي الجناح الأيمن والأيسر، وشارك مع فريقه السعودي خلال الموسم الجاري في 3 مباريات بدوري يلو وسجل خلالها هدفًا ضد الحزم، وصنع آخر أمام الجبلين.