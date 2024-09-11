هل يحق للزمالك شكوى بوبيندزا ؟ .. خبير لوائح يجيب

ياسر رشاد - القاهرة - قال محمد بيومي خبير اللوائح الرياضية أن نادي الزمالك لا يمتلك الحق في شكوى اللاعب آرون بوبيندزا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إلا إذا امتلك توقيع اللاعب على عقد رسمي.

وأضاف بيومي خلال تصريحات عبر برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور: "الاتفاقية الموقعة بين الزمالك وبوبيندزا لا قيمة لها".

وواصل محمد بيومي: "يجب أن يوقع بوبيندزا على عقد رسمي حتى يتمكن الزمالك من حفظ حقوقه في اللاعب".

وأكمل:" بوبيندزا يحق له التوقيع لنادي غير الزمالك والتوقيع باسمه"، وختتم خبير اللوائح تصريحاته:" الزمالك يمتلك بطاقة مؤقتة لـ بوبيندزا وليست نهائية، ولا يمكن استخدامها لشكوى اللاعب ".