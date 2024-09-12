ملف الخليج 365.. وفاة إيهاب جلال.. حادث لاعب الأهلي السابق.. وصول بعثة الفراعنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد

نشر موقع الخليج 365 العديد من الموضوعات الهامة أمس الأربعاء، نستعرضها خلال السطور التالية:

وفاة إيهاب جلال بعد صراع مع المرض

أكد مصدر لموقع الخليج 365، وفاة المدير الفني السابق لمنتخب مصر، إيهاب جلال بعد معاناة مع المرض. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

مدافع الأهلي السابق يتعرض لحادث سير

تعرض محمود متولي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري حاليا والأهلي سابقا، لحادث سير منذ قليل. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

قصة صورة الوداع الأخير بين أحمد رفعت وإيهاب جلال

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية صورة لإيهاب جلال المدير الفني الحالي للإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، تجمعه بالنجم الراحل أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

مصدر يكشف تطورات إجراء التصالح بين فتوح وأسرة أمين الشرطة

كشف مصدر مطلع، اقتراب لاعب نادي الزمالك أحمد فتوح، من التصالح مع أسرة الراحل أحمد السيد الشبكي، الذي توفى إثر اصطدامه بسيارة فتوح، خلال عودة الأخير من الساحل الشمالي. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

"حسبى الله ونعم الوكيل".. أول تعليق من أسرة إيهاب جلال بعد وفاته

علق عمرو بركات نجم الأهلي السابق وزوج ابنة الكابتن إيهاب جلال المدير الفني الحالي للإسماعيلي على نبأ وفاته، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة خلال الأيام الماضية. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

"بطائرة خاصة".. قرار من محمد صلاح بعد الوصول إلى القاهرة مع المنتخب

يغادر محمد صلاح لاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، القاهرة، بعد قليل، عقب العودة من بوتسوانا مع بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

الإسماعيلي يعلن موعد تشييع جنازة إيهاب جلال ومكان العزاء

أعلن النادي الإسماعيلي، موعد جنازة المدير الفني السابق للفريق إيهاب جلال، الذي وافته المنية اليوم الأربعاء. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

"لعبت لنادي إسرائيلي وبكت لنشيد فلسطين".. من هي سارة الكرد المنضمة لسيدات الأهلي؟ (صور وفيديو)

أنهى النادي الأهلي اتفاقه مع سارة الكرد مدافعة منتخب فلسطين لكرة القدم النسائية ولاعبة نادي هبوعيل القدس السابقة، ونشرت اللاعبة صورة من داخل مطار القاهرة الدولي عبر خاصة "القصص القصيرة" على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت سهلا". ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

رحلة لم تستمر طويلاً.. مشوار الراحل إيهاب جلال مع منتخب مصر

توفى اليوم الأربعاء الموافق 11 سبتمبر الجاري، إيهاب جلال المدير الفني للنادي الإسماعيلي، عن عمر يناهز 57 عاماً، بعد صراع مع المرض. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

كريستيانو رونالدو كاد أن ينهي مسيرته قبل 9 أعوام.. ما القصة؟

وصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى هدفه الـ 900 طوال مسيرته مع مختلف الأندية ويسعى لمواصلة تألقه في عمر 39 عاما. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)