تطورات إصابة مرموش وموقفه من مباراة فولفسبورج بالدوري الألماني

كشف دينو توبمولر المدير الفني لنادي آينتراخت فرانكفورت، آخر تطورات إصابة الدولي المصري عمر مرموش جناح منتخب مصر، والتي تعرض لها خلال معسكر المنتخب الفراعنة.

وكان مرموش قد تعرض للإصابة خلال مشاركته في مباراة منتخب مصر ضد كاب فيردي، بالجولة الأولى من تصفيات أمم أفريقيا 2025، وانتهت بفوز الفراعنة بثلاثية نظيفة.

ويستعد فريق فرانفكورت لملاقاة نظيره فولفسبورج ضمن الجولة الثالثة من الدوري الألماني السبت المقبل.

وقال «توبمولر» خلال تصريحات عبر الموقع الرسمي لناديه: «إصابة مرموش كانت بمثابة صدمة لنا».

وتابع المدير الفني لنادي فرانكفورت: «الفرغون المصري أصيب بتمزق في الرباط الجانبي، ويتعين علينا الانتظار لفترة أطول مع عمر مرموش”.

وشدد على أن جلسة التدريب الأخيرة غدًا ستكون بمثابة الاختبار الحاسم لمباراة السبت أمام فولفسبورج”.

وكانت صحيفة “بيلد” الألمانية، أكدا أن الفحوصات الطبية التي خضع لها عمر مرموش في وقت سابق، إصابته في الرباط الخارجي في الركبة.