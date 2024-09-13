شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الفرق المصرية فى دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

يستعد فرسان الكرة المصرية، لخوض مهمة جديدة من أجل الحفاظ على سيطرة الفراعنة على البطولات القارية، بعدما قدمت الأندية المصرية مثلاً رائعاً الموسم الماضي، حيث توج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا بعد الفوز فى المباراة النهائية على الترجي بنتيجة 1-0 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، كما توج الزمالك بكأس الكونفدرالية الأفريقية بعد الفوز على نهضة بركان المغربي في المباراة النهائية بقاعدة الهدف خارج الديار، حيث خسر الأبيض في المغرب 2-1، ثم فاز في القاهرة 1-0.

ويمثل الفراعنة في البطولات الأفريقية بنسخة الموسم الجديد كل من الأهلي بطل الدوري، وبيراميدز الوصيف، في دوري أبطال أفريقيا، والزمالك ثالث الدوري، والمصري رابع المسابقة فى كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الأهلي وجورماهيا

يستعد الأهلى لخوض ضربة البداية في دوري أبطال أفريقيا أمام جورماهيا الكيني، وحدد النادى الكينى موعد المباراة الأحد 15 سبتمبر فى الثالثة عصراً على ملعب نيايو الوطني.

موعد مباراة الزمالك والشرطة الكيني

يستعد فريق الزمالك لانطلاق مشواره بالموسم الجديد بمواجهة الشرطة الكينى في دور الـ32 بكأس الكونفدرالية الأفريقية للموسم الجاري 2024-2025، وذلك غداً السبت.

موعد مباراة بيراميدز والجيش الرواندي

استهل فريق بيراميدز مشواره بالفعل في دوري أبطال أفريقيا، وفاز السماوي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب فى الدور التمهيدي الأول على بطل زنزبار بـ(9-1) ليتأهل لدور الـ 32 بدوري أبطال أفريقيا، ويضرب موعداً مع الجيش الوطني الرواندي في الدور التمهيدي الثاني بدوري أبطال أفريقيا، غداً السبت.

موعد مباراة المصري والهلال الليبي

يستعد النادي المصري لمواجهة الهلال الليبي في الدور التمهيدي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وحددت إدارة نادي الهلال الليبي السابعة مساءً - الثامنة بتوقيت القاهرة - يوم الخامس عشر من سبتمبر الجاري موعدًا لانطلاق مباراته أمام ضيفه فريق المصري وذلك في إطار مباريات ذهاب الدور التمهيدي الثاني للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.