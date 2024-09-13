شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يرسم الليلة خطة عبور الزمالك للشرطة الكينى في الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

يضع جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك اليوم الجمعة، الرتوش النهائية على خطة عبور الشرطة الكينى، في المباراة المقرر إقامتها غداً السبت ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث يرغب البرتغالى في انطلاقة قوية للفريق بالبطولة.

وحذر جوميز اللاعبين من التهاون أمام مرمى الشرطة الكينى، أوالتسرع في إنهاء الهجمات مطالبهم باستغلال الفرص، لتسجيل هدف مبكر يربك حسابات بطل كينيا، ويمنحهم دفعة معنوية للفوز لتأمين موقف الفارس الأبيض فى مباراة العودة.

واهتم الجهاز الفني للزمالك على مدار اليومين الماضيين بتجهيز مقاطع الفيديو الخاصة بمباريات الشرطة الكينى لدراسة كل نقاط القوة والضعف فى صفوفه، وطريقته فى الاستحواذ على الكرة والتحضير وكيفية اختراق صفوف الخصم، وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم في بناء خطته،وأبرز الأوراق الرابحة في صفوفه.

وطالب جوميز لاعبيه بضرورة استغلال الفرص التي تتاح لهم أمام مرمى الشرطة الكينى وتنفيذ التعليمات الفنية المكلفين بها وضرورة نقل الكرة السريع والتمركز الجيد داخل الملعب، واللعب بإيجابية على مرمى المنافس.

وسافر الزمالك إلى كينيا بقائمة مكونة من: حراسة المرمى : محمد صبحي – محمد عواد – محمود الشناوي،خط الدفاع : عمر جابر – أحمد محمود – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – محمد عاطف.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – زياد كمال - محمد شحاتة - محمد السيد – عبد الله السعيد – ناصر ماهر– أحمد عبد الرحيم "إيشو" - أحمد مصطفى "زيزو" – مصطفى شلبي – محمود عبد الرازق "شيكابالا"،خط الهجوم : سيف الجزيري – ناصر منسي – حسام أشرف – سامسون أكينيولا.