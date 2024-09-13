شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نصيحة كولر للاعبي الأهلي قبل مواجهة جورماهيا بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

طالب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلى لاعبيه بخوض مباراة جورماهيا الكينى المقرر لها الثالثة عصر الأحد المقبل على ملعب نيايو الوطني، فى ذهاب دور الـ"32" لدوري أبطال أفريقيا بمزيد من الجدية والتركيز.

وتحدث كولر مع لاعبيه عن أهمية تحقيق نتيجة كبيرة للأهلى في مستهل رحلته بدوري الابطال الافريقى لإيصال رسالة لجميع فرق القارة أن المارد الأحمر يعتزم الحفاظ على لقبه المفضل كبطل للقارة لاسيما أن مباراتى بطل كينيا هما البروفة الأخيرة للأهلى قبل السفر للسعودية لخوض مباراة كأس السوبر الافريقى أمام الغريم التقليدي الزمالك في 27 سبتمبر الجاري.

ويتسلح الاهلى أمام جورماهيا الكينى في ضربة البداية ببطولة دوري أبطال أفريقيا ، بالصفقات الجديدة التي أبرمها خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية حيث تعاقد النادي خلال الصيف الجاري مع كلاً من، يوسف ايمن لمدة موسماً على سبيل الإعارة بنية الشراء من الدحيل القطري ، والمغربي أشرف داري لمدة 4 مواسم قادماً من بريست الفرنسي لتدعيم الدفاع والمغربي يحيى عطية الله لمدة موسماً من سوتشي الروسي لتدعيم الجبهة اليسرى، وعمر الساعي من الإسماعيلي لمدة خمسة مواسم لتدعيم خط وسط الفريق.