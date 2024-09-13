بطولة إنكلترا: أرسنال للتعامل مع الغيابات في مواجهته مع توتنهام

الرياص - اسماء السيد - مانشستر (المملكة المتحدة) : سيكون على المدرب الإسباني ميكل أرتيتا التعامل مع الغيابات في صفوف فريقه أرسنال حين يخوض "المدفعجية" اختبارا صعبا الأحد على أرض الجار اللدود توتنهام في المرحلة الرابعة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

وبعدما خسر معركة اللقب في المتر الأخير لصالح مانشستر سيتي، أراد أرسنال أن يظهر منذ بداية الموسم الجديد جديته في المنافسة على لقبه الأول منذ 2004، لكنه تلعثم منذ المرحلة الثالثة التي سبقت نافذة المباريات الدولية، بتعادله على أرضه أمام برايتون 1 1 في لقاء أكمله بعشرة لاعبين بعد طرد ديكلان رايس.

ويدخل أرسنال المرحلة الرابعة وهو متخلف بفارق نقطتين عن كل من سيتي وليفربول اللذين حققا العلامة الكاملة في المراحل الثلاث الأولى.

ويخوض فريق أرتيتا مواجهة الديربي على أرض توتنهام من دون رايس نتيجة الإيقاف، ونجمه النروجي مارتن أوديغارد بسبب إصابة في الكاحل تعرض لها مع منتخب بلاده وستبعده عن الملاعب لثلاثة أسابيع.

كما يغيب الوافد الجديد الإسباني ميكل ميرينو عن خط وسط "المدفعجية" بسبب إصابة في الكتف.

لكن هناك أخبارا جيدة بالنسبة لأرسنال الذي تلقى دفعة معنوية كبيرة الخميس بعد قرار أرتيتا تمديد عقده لأجل طويل.

"أريد القيام بأكثر مما حققناه حتى الآن"

وقال أرسنال في بيان "نحن سعداء للإعلان بأن ميكل أرتيتا وقع عقدا طويل الأمد مع النادي".

وأضاف "بدأ الموسم الماضي مع احراز أرتيتا لدرع المجتمع للمرة الثانية، كما حل الفريق في المرتبة الثانية في الدوري المحلي للمرة الثانية تواليا".

أما أرتيتا، فقال "أشعر بفخر كبير، متشوق وأتطلع قدما لما ينتظرنا. أنا فخور أيضا بالعلاقة الطيبة التي تربطني بالجميع في هذا النادي"، مضيفا "أنا سعيد بالدعم الذي اتلقاه وأريد القيام بأكثر مما حققناه حتى الآن".

وتولى أرتيتا (41 عاما) الاشراف على "المدفعجية" عام 2019 وقاده إلى المركز الثاني مرتين في الدوري علما بأن عقده الأصلي كان ينتهي في حزيران/يونيو المقبل.

ومن المؤكد أن أرتيتا لا يريد تعكير الأجواء الإيجابية بتعثر أمام توتنهام، لاسيما أن بانتظار فريقه مواجهة صعبة أخرى الأسبوع المقبل في دوري أبطال أوروبا بحلته الجديدة ضد أتالانتا الإيطالي بطل "يوروبا ليغ".

ولن يكون توتنهام الذي فاز بمباراة واحدة فقط من أصل ثلاث حتى الآن، وأتالانتا الاختبارين الشاقين الوحيدين لرجال أرتيتا في الأيام القليلة المقبلة، إذ عليه أن يحل ضيفا على مانشستر سيتي البطل في المرحلة الخامسة الأحد المقبل.

سيتي وليفربول لمواصلة الانتصارات

ومن جهته، يبدو سيتي مرشحا لفوز رابع تواليا حين يستضيف برنتفورد السبت، قبل أن يستقبل إنتر بطل إيطاليا الأربعاء في دوري الأبطال ومن بعده أرسنال.

وتتجه الأنظار صوب الهداف النروجي إرلينغ هالاند الذي حقق بداية موسم رائعة بتسجيله ثلاثية "هاتريك" في المرحلتين الماضيتين خلال فوز سيتي على إيبسويتش تاون (4 1) ووست هام (3 1)، إضافة إلى هدفه في المرحلة الافتتاحية ضد تشلسي (2 0).

ورفع النروجي رصيده إلى ثماني ثلاثيات في 69 مباراة خاضها في الدوري الممتاز وبات سادس لاعب فقط يسجل "هاتريك" لمباراتين تواليا.

وسيكون على موعد مع إنجاز غير مسبوق في حال كرر هذا الأمر السبت، إذ سيصبح أول لاعب يسجل "هاتريك" لثلاث مباريات متتالية.

صحيح أنه لم يسجل "هاتريك"، لكن النجم المصري محمد صلاح كان على موعد مع الشباك في المباريات الثلاث الأولى لفريقه ليفربول، ويمني النفس بأن يسجل مجددا حين يلعب "الحمر" بقيادة مدربهم الجديد الهولندي أرنه سلوت ضد نوتنغهام السبت في "أنفيلد" قبل السفر إلى إيطاليا لمواجهة ميلان الثلاثاء في دوري الأبطال.

ومن المتوقع أن يحظى الوافد الجديد الإيطالي فيديريكو كييزا بفرصة الظهور بألوان ليفربول لأول مرة بعدما قرر عدم الانضمام إلى منتخب بلاده في النافذة الدولية من أجل استكمال تحضيراته لبدء مشواره مع "الحمر" القادمين من فوز ساحق على الغريم مانشستر يونايتد في معقله 3 0.

تن هاغ تحت الضغط مجددا

ورغم أن الموسم ما زال في بدايته ولم تمض سوى ثلاث مباريات، يجد المدرب الهولندي إريك تن هاغ نفسه تحت ضغط هائل بعد تلقي يونايتد هزيمتين على التوالي ضد برايتون (1 2) وليفربول.

ولم يظهر يونايتد حتى الآن أنه حقق تقدما مقارنة بالموسم الماضي الذي أنهاه ثامنا قبل أن تنقذه مسابقة الكأس وتمنحه بطاقة المشاركة القارية في "يوروبا ليغ" بعد فوزه على جاره سيتي في النهائي.

بالنسبة لتن هاغ "الوقت ما زال مبكرا، سنرى أين سنكون في أيار/مايو. الأمر يتعلق بإحراز الكؤوس وتحقيق أعلى ترتيب ممكن في الدوري".

وتابع في مؤتمر صحافي الخميس مخصص لمباراة السبت ضد ساوثمبتون "الضجة الحاصلة لا تؤثر علي. أعرف في هذه العملية أين نحن، ما يتعيّن علينا القيام به، إلى أين نتجه. قلت من قبل إننا ما زلنا في فترة انتقالية. علينا دمج الكثير من اللاعبين الشباب أيضا في الفريق".

وتابع "ما زلنا نتعامل مع الإصابات، علينا إعادة المصابين إلى الفريق".