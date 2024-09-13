"الإجابة المملة".. أرني سلوت يتحدث عن مستقبل محمد صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تحدث الهولندي أرني سلوت المدير الفني لليفربول الإنجليزي، عن مصير المحترف المصري محمد صلاح وثنائي الفريق فيرجيل فان دايك وترنت ألكسندر أرنولد.

وقال سلوت في المؤتمر الصحفي قبل مباراة نوتنجهام فورست المقرر لها غدا: "مرة أخرى الإجابة المملة مني، لا نتحدث في أوضاع عقود اللاعبين هنا، أركز بشكل كامل على الفريق، وهم جزء من الفريق، وأحاول العمل معهم بأفضل طريقة ممكنة للحصول على أفضل ما لديهم".

وأضاف عن رغبة الحارس الأيرلندي كاومين كيلير في الرحيل: "أمر جيد أن يكون كيلير حريص على اللعب كل أسبوع، سأكون قلقا حقا إذا خرج لاعب وقال إنني لا أهتم باللعب في الفريق الأول، من الواضح أن أليسون بيكر هو الحارس رقم 1 في هذه اللحظة".

وأتم سلوت تصريحاته: "كيلير أظهر عدة مرات أنه جاهزا كلما احتجنا إليه، من الطبيعي أن يرغب اللاعبون في اللعب، ومن الطبيعي أيضًا أن يكون لدى نادٍ فيه أكثر من 11 لاعبًا يريدون اللعب".

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