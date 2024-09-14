شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوى يحجز موقعه فى عرين الأهلى فى أولى مباريات الموسم أمام جورماهيا والان مع تفاصيل الخبر

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، على تواجد محمد الشناوى قائد الفريق فى التشكيل الأساسى للمارد الأحمر فى مباراة جورماهيا الكينى بدوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الأهلى لخوض ضربة البداية في دوري أبطال أفريقيا أمام جورماهيا الكيني فى الثالثة عصر غد، الأحد، على ملعب نيايو الوطني.

وشارك الشناوى مع منتخب مصر فى مباراتى كاب فيردى وبوتسوانا ليعلن جاهزيته للموسم الجديد، وهو الأمر الذى منح كولر طمأنينة على مركز حراسة المرمى.

واختتم مصطفى مخلوف حارس الأهلى الصاعد المباريات الأخيرة للمارد الأحمر بالموسم الماضى بعد حصول الثنائى الشناوى ومصطفى شوبير على راحة عقب حسم لقب الدوري.

واستبعد السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى، 10 لاعبين من رحلة فريقه المتوجهة لنيروبى لمواجهة جورماهيا الكينى وهم أشرف داري للإصابة ومصطفى مخلوف وكريم الدبيس لوجهة نظر فنية بجانب السباعى كريم فؤاد، وعلى معلول و عمر الساعى وأحمد عابدين ويوسف عبدالحفيظ ‏وسمير محمد ومصطفى أبو الخير بسبب عدم القيد الأفريقى.

وقيد الأهلي عمر الساعي بعد 31 أغسطس الماضي والذي كان آخر موعد للقيد في القائمة الأولى، ثم قيد الرباعي الشاب، أحمد عابدين ويوسف عبد الحفيظ ‏وسمير محمد ومصطفى أبو الخير ليغيب هذا الخماسي عن دور الـ32 لدوري الأبطال، وسيكون من حقه المشاركة مع الفريق ابتداءً من دور المجموعات.

واستبعد الأهلي من القائمة الأفريقية الثنائي علي معلول وكريم فؤاد للإصابة، حيث أجرى الأول جراحة في وتر أكيلس خلال مايو الماضي بالقاهرة، فيما أجرى الثاني جراحة الرباط الصليبي قبل أيام بألمانيا.

وضمت قائمة الأهلى لمواجهة جورماهيا الكينى كلاً من: "محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء - محمد هاني - خالد عبد الفتاح - أكرم توفيق - ياسر إبراهيم - يوسف أيمن - رامي ربيعة - يحيي عطية الله - عمر كمال عبد الواحد – عمرو السولية - أحمد نبيل كوكا - مروان عطية - محمد مجدي أفشة - إمام عاشور - كريم نيدفيد - طاهر محمد طاهر - رضا سليم - حسين الشحات- بيرسي تاو-وسام أبو علي - محمود عبد المنعم كهربا".

وعانى إمام عاشور من الاصابة بألم فى الركبة فيما تعافى عمرو السولية من إصابة شد فى عضلة السمانة بينما انتهت أزمة غياب محمود كهربا عن التدريبات الثلاثاء الماضى بعد توقيع عقوبة مالية قدرها 50 ألف جنيه بسبب ظروف مرض والدته.

يتأهب فريق الكرة بالنادى الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر السير فى طريقه من أجل الحفاظ على لقب دوري أبطال أفريقيا من خلال بوابة فريق جورماهيا الكيني في إطار منافسات المسابقة الأفريقية الأعرق.

ويستعد أهلى كولر لإنطلاق موسمه الجديد بالمشاركة فى منافسات دوري أبطال أفريقيا، بعدما حصد المارد الأحمر الموسم المنقضى 4 بطولات هى الدوري المصري وكأس مصر والسوبر المحلى بجانب التتويج بدوري أبطال أفريقيا وحصد برونزية كأس العالم للأندية.

ويحمل الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه في الموسم الماضي على الترجي التونسي في المباراة النهائية بهدف نظيف.