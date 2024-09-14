أليسون بيكر يكشف أوراق آرني سلوت مدرب الريدز

ياسر رشاد - القاهرة - يري أليسون بيكر، حارس مرمى ليفربول، أن المدرب الهولندي آرني سلوت، المدير اللفني الجديد للريدز بدأ الموسم بشكل جيد، وذلك بعد تحقيقه العلامة الكاملة والفوز في أول ثلاث جولات بالدوري.

وقال بيكر ان أفكار سلوت ليست معقدة، ولكنه مدرب ذكي، ليس فقط فيما يتعلق بالطريقة التي يفكر بها في كرة القدم، لكن أيضًا في الطريقة التي ينفذ بها أفكاره، وهذا ما نظهره على أرض الملعب، الآن نكتسب الثقة من خلال القيام بالأشياء والفنيات التي يطلبها منا.

وأضاف ان سلوت يطلب الكثير من العمل الجاد منا، ومن جانبنا يتعين علينا الاستمرار في تنفيذ ذلك، وان الجميع لديهم نفس الهدف وهو الفوز بالمباريات، والحفاظ على نظافة الشباك، وفعل كل ما هو ضروري على أرض الملعب من الدفاع، والهجوم، وتسجيل الأهداف، وخلق الفرص، لذا أعتقد أن هذا هو السبب في أننا نؤدي بشكل جيد للغاية منذ بداية الموسم، بعكس المواسم السابقة.

في سياق متصل يستعد فريق ليفربول، بقيادة هدافه نجمنا المصري الدولي محمد صلاح، لمواجهة صعبة ضد نوتينجهام فورست، مساء اليوم السبت، وذلك ضمن الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025.