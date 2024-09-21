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كلوب يُعلن تشكيل ليفربول لمباراة بورنموث

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن المدير الفني الهولندي لفريق الإنجليزي، أرني سلوت، التشكيل الذي سيخوض به مباراته أمام نظيره بورنموث عند الخامسة من مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة من .

ويشهد التشكيل الأساسي لفريق ليفربول تواجد المحترف المصري محمد صلاح أساسياً.

تشكيل ليفربول لمباراة بورنموث

ويبدأ فريق ليفربول المباراة بتشكيل مكوّن من:

حارس المرمى: كايومين كيليهير.

خط الدفاع: ترينت أليكساندر أرنولد – إبراهيما كوناتي – فيرجل فان دايك – أندرو روبيرتسون.

خط الوسط: ريان جرافنبرخ – دومينيك سوبوسلاي – أليكسيس ماك أليستر.

خط الهجوم: محمد صلاح – داروين نونيز – لويس دياز.

ويدخل فريق ليفربول المباراة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط، فيما يحتل فريق بورنموث المركز 11 برصيد 5 نقاط.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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