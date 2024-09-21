كلوب يُعلن تشكيل ليفربول لمباراة بورنموث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن المدير الفني الهولندي لفريق ليفربول الإنجليزي، أرني سلوت، التشكيل الذي سيخوض به مباراته أمام نظيره بورنموث عند الخامسة من مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

ويشهد التشكيل الأساسي لفريق ليفربول تواجد المحترف المصري محمد صلاح أساسياً.

تشكيل ليفربول لمباراة بورنموث

ويبدأ فريق ليفربول المباراة بتشكيل مكوّن من:

حارس المرمى: كايومين كيليهير.

خط الدفاع: ترينت أليكساندر أرنولد – إبراهيما كوناتي – فيرجل فان دايك – أندرو روبيرتسون.

خط الوسط: ريان جرافنبرخ – دومينيك سوبوسلاي – أليكسيس ماك أليستر.

خط الهجوم: محمد صلاح – داروين نونيز – لويس دياز.

ويدخل فريق ليفربول المباراة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط، فيما يحتل فريق بورنموث المركز 11 برصيد 5 نقاط.

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