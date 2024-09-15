محمد حمدي: شيكابالا أسطورة وهذه رسالة صلاح وطموحي تحقيق البطولات مع الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - أكد محمد حمدي، المنضم حديثًا لصفوف نادي الزمالك، أنه واحد من عشاق محمود شيكابالا، قائد الفريق الأبيض، وأنه سعيد باللعب إلى جانبه.

وقال حمدي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" عبر شاشة قناة الزمالك: "أتعلم الكثير من شيكابالا، وسعيد أنني ألعب بقدمي اليسرى مثله".

نصيحة صلاح

كما كشف حمدي عن نصيحة تلقاها من النجم محمد صلاح خلال انضمامه لمعسكر منتخب مصر الأول تحت قيادة فيتوريا، حيث قال: "صلاح نصحني بعدم اللعب تحت الضغط، وهو ما أعتبره نصيحة قيمة للغاية".

وأضاف حمدي: "أجيد اللعب في عدة مراكز، أشعر بالراحة في مركز الظهير الأيسر، لكنني أيضًا أجيد في وسط الملعب وبعض المراكز الهجومية"، كما أشار إلى أن طموحاته مع الزمالك لا حدود لها، قائلاً: "أسعى للتتويج مع الفريق بجميع الألقاب".

مفاوضات الزمالك

وكشف حمدي عن بداية مفاوضاته مع الزمالك منذ الموسم الماضي، حيث تلقى عدة عروض احترافية في أوروبا، لكنه فضل الانضمام للفريق الأبيض.

رفضت عروض أوروبية من أجل الزمالك

وقال: "كان لدي عروض من الدوريين البرتغالي والروسي، لكنني فضلت الانضمام للزمالك".

وأضاف: "إنبي كان بيتي لمدة 8 سنوات، لكنني أدرك تمامًا الفارق في الجماهيرية بينه وبين الزمالك. لا أخشى الضغط، بل أراه محفزًا لي لتقديم أفضل ما لدي".

طولان

واختتم حديثه بالإشارة إلى أن أول مدرب صعّده للفريق الأول كان حلمي طولان في إنبي عندما كان عمره 18 عامًا، وأعرب عن سعادته بالانضمام للزمالك لتحقيق طموحاته الكروية.