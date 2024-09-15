الامارات | انتصار جديد للمنتخب في أولمبياد الشطرنج

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق المنتخب الوطني للرجال، فوزه الثاني في الأولمبياد العالمي للشطرنج، على حساب منتخب جزر الأنتيل، بنتيجة 3-1، ضمن الجولة الثالثة من الأولمبياد الذي تستضيفه العاصمة المجرية بودابست حالياً.

وجاء الفوز، بعدما تغلب كل من عمران الحوسني على فان بيملين، وإبراهيم سلطان على برجيسترا ويليام، وتعادل كل من عمار السدراني مع روريك كابيلا، وأحمد فريد مع فان روريك، ليرفع المنتخب رصيده إلى أربع نقاط بعد الجولة الثالثة، ويلتقي في مباراته المقبلة مع منتخب مولدوفا في الجولة الرابعة.

وفي منافسات السيدات، خسر المنتخب الوطني أمام نظيره البرازيلي بنتيجة 1.5 نقطة مقابل 2.5 نقطة، حيث فازت عنود عيسى (13 عاماً) على إيزابيلا تاماروزي، وتعادلت وافية المعمري مع كاثي جولرت، في حين خسرت روضة السركال ومريم عيسى مباراتيهما.