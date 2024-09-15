سفير مصر في كينيا يتحدث عن استقبال بعثتي الأهلي والزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - قال السفير وائل نصر الدين عطية سفير مصر في كينيا ان إقامة بعثتي الأهلي والزمالك في كينيا جاءت في أفضل الفنادق في كينيا.



أضاف في تصريحات عبر برنامج رقم 10 الذي يقدمه الاعلامي كريم رمزي : الأهلي والزمالك لم يطلبا التواجد سويا في فندق إقامة واحدة ولكن طلبا توفير أفضل الفنادق في كينيا.

وأوضح : كان هناك تركيز شديد من جانب بعثتي الأهلي والزمالك منذ الوصول كينيا من أجل تحقيق نتيجة إيجابية.

وقال :نيروبي تعاني من نقص شديد في الاكسجين وهي نقطة مهمة يعاني منها الحضور الجدد الي العاصمة الكينية حيث يحتاج إلى عشر ايام على الاقل من أجل الاعتياد على الأجواء.

وأوضح : الكاف لم يعتمد سوي بالملعب الذي يلعب عليه الأهلي والزمالك في الثالثة عصرا وهو ملعب لا توجد به أضواء كاشفة.

وقال : حاولنا توفير أكبر عدد من التذاكر لحضور الجالية المصرية مباراة الأهلي غدا خاصة وأن الإقبال الكيني غير طبيعي على حضور مباراة الأهلي غدا.

وأضاف : جورماهيا نادي كبير وله شعبية كبيرة في كينيا بدليل نفاد التذاكر بل طلبوا أيضا مننا الحصول على حصة من تذاكر الأهلي