صحفي روماني : موقف بوخارست من بوبيندزا قانوني .. وعلى الزمالك التحدث كيفما يشاء

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث ايمانويل روسو الناقد الرياضي بموقع "بلاى سبورت" الرومانى على عدم نجاح الزمالك في حسم التعاقد تعاقد مع الجابوني بوبيندزا.

وقال خلال تصريحات إعلامية الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد عبر التلفزيون المصري : نادى الزمالك حر فيما بوبيندزاله الحق فيه وما يعتقد ولكن اجراءات نادي رابيد بوخارست وتعاقده مع المهاجم الجابوني بوبيندزا قانوني خصوصا ان اللاعب كان حرا ولم يرى ادارة النادي الروماني اي عقد موقع بين اللاعب ارون مع فريق الزمالك

ادارة رابيد بوخارست الروماني واثقون من موقفهم في التعاقد مع المهاجم الجابوني وفقا لتصريحات من المدير الرياضي للنادى وان المشكلة تخص فريق الزمالك فقط

لا نتمنى ان يكون هناك تصادم بين كلا الناديين رابيد بوخارست والزمالك ، وسيحاول النادي الروماني حل هذا الامر بشكل ودي لكن اعلم ان مسؤولي الزمالك ليسوا منفتحين على حل هذا الامر بشكل ودي.. وادارة رابيد ليسوا هواة ليضموا لاعبا موقعا مع فريق اخر

نادى رابيد بوخارست كان ملتزما بالقوانين والقواعد فيما يخص التعاقد مع بوبيندزا ، ولديهم فريق كبير من المحامين سيحسن من موقفهم امام الفيفا للحصول على بطاقته الدولية.