الظهور الأول لعطية الله ووسام أبو علي في الهجوم.. تشكيل الأهلي أمام جورماهيا في دوري أبطال إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل الفريق الأساسي الذي سيخوض به مواجهة جورماهيا الكيني، المقرر انطلاقها في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، على ملعب نيايو الوطني بالعاصمة الكينية نيروني في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وسيبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ويحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وحسين الشحات وإمام عاشور وبيرسي تاو.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

وبذلك يظهر اللاعب المغربي يحيى عطية الله لأول مرة في مباراة رسمية للأهلي بعد التعاقد معه الصيف الجاري قادماً من سوتشي الروسي لمدة موسماً على سبيل الإعارة بنية الشراء النهائي.

ويحمل الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا في آخر نسختين وذلك عقب الفوز على الترجي التونسي بالنسخة الماضية بهدف نظيف بمجموع المباراتين، بينما حصد اللقب النسخة قبل الماضية على حساب فريق الوداد المغربي بنتيجة (3-2) ذهابًا وإيابًا.

ويتربع الأهلي على لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا برصيد 12 لقبًا، بفارق 7 ألقاب كاملة عن أقرب منافسيه نادي الزمالك صاحب الـ6 ألقاب قارية، ويسعى الأحمر لتحقيق بداية قوية أمام فريق جورماهيا وخطف اللقب للمرة الـ13 في تاريخه والثالثة على التوالي.

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا 12 مرة في تاريخه، في أعوام 1983، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، 2020، 2021، 2023، وأخيرًا 2024.