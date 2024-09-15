ياسر رشاد - القاهرة - بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي وجورماهيا يلا شوت في دوري أبطال أفريقيا

بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي وجورماهيا يلا شوت في دوري أبطال أفريقيا، تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأفريقية، وبالأخص جماهير النادي الأهلي، اليوم نحو ملعب نيايو الوطني لمتابعة المباراة المرتقبة بين الأهلي وجورماهيا الكيني ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا. المباراة التي تُبث مباشرة الآن، تعتبر نقطة انطلاق مهمة في مشوار الأهلي للدفاع عن لقبه القاري الذي حققه في النسخة الماضية.

الأهلي، بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، يدخل المباراة بطموحات كبيرة ويعول على صفقاته الجديدة لتعزيز قدراته في البطولة. فقد أبرم النادي عدة تعاقدات هامة هذا الصيف، في مقدمتها القطري يوسف أيمن، الذي يُنتظر منه أن يضيف بعدًا جديدًا للفريق في خط الوسط. كما يسعى المغربي يحيى عطية الله، إلى تقديم أداء قوي على الجبهة اليسرى، بينما يُعتبر المدافع المغربي أشرف داري إضافة دفاعية قوية تسهم في تعزيز استقرار الخط الخلفي.

الأهلي، المعروف بلقب "الشياطين الحمر"، يسعى لتحقيق بداية قوية في مشواره بدوري الأبطال. المباراة أمام جورماهيا تشكل اختبارًا حقيقيًا لقدرة الفريق على التكيف مع الظروف والضغوطات، في سعيه للحفاظ على لقبه. جماهير الأهلي تأمل أن يساهم الأداء المميز من الصفقات الجديدة في تحقيق نتيجة إيجابية تسهم في تعزيز فرص الفريق في التأهل إلى الدور المقبل.

مع تقديم قناة أبوظبي الرياضية 1 للبث المباشر للمباراة، يستطيع المشجعون متابعة كل تفاصيل اللقاء لحظة بلحظة. المباراة تمثل بداية مشوار الأهلي في البطولة القارية الأبرز، ويمثل كل لقاء فرصة لتعزيز التطلعات في موسم مليء بالتحديات والآمال الكبيرة.

بث مباشر الآن الأهلي وجورماهيا في دوري أبطال أفريقيا

يسعى النادي الأهلي إلى تفادي أي مفاجآت مبكرة وعدم التهاون في مباراة ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا التي تجمعه مع جورماهيا الكيني اليوم، خاصةً أنه يلعب خارج أرضه وعلى ملعب نيايو الوطني في العاصمة الكينية نيروبي. تعتبر هذه المباراة نقطة انطلاق مهمة في رحلة الدفاع عن لقبه القاري، ويأمل الأهلي في تحقيق نتيجة إيجابية تسهم في تسهيل مهمته في لقاء الإياب الذي سيُقام على استاد القاهرة الدولي.



اضغط هنا لمشاهدة مباراة الأهلي وجورماهيا بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا

اضغط هنا لمشاهدة مباراة الأهلي وجورماهيا بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا

الأهلي، الذي توج بلقب دوري أبطال أفريقيا في النسخة الأخيرة بعد الفوز على الترجي التونسي، يسعى لتحقيق بداية قوية في البطولة الجديدة لموسم 2024-2025. المارد الأحمر يهدف إلى تجنب أي تعثر قد يؤثر فى مشواره في البطولة، ويعتبر الانتصار في مباراة اليوم خطوة مهمة نحو تحقيق هدفه الكبير وهو الحفاظ على لقبه.

الجهاز الفني بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر يركز على تقديم أداء متوازن ومتسق، حيث يعول على الصفقات الجديدة مثل: القطري يوسف أيمن، والمغربي يحيى عطية الله، والمغربي أشرف داري لتعزيز قوة الفريق. تتطلع جماهير الأهلي إلى رؤية أداء قوي من اللاعبين الجدد الذي يساهم في تحقيق النتيجة المرجوة في هذه المواجهة.

فوز الأهلي في مباراة اليوم سيسهم بشكل كبير في رفع معنويات الفريق قبل لقاء الإياب، ويعزز من فرصه في التأهل إلى الدور التالي. كما أن المباراة تمثل فرصة للجهاز الفني ولاعبي الأهلي لإظهار جاهزيتهم وقدرتهم على المنافسة بقوة في البطولة القارية الأهم على مستوى الأندية في إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وجورماهيا اليوم في دوري أبطال أفريقيا

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة الأهلي ضد جورماهيا اليوم في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة والسعودية والعراق والكويت واليمن ولبنان وسوريا والصومال. ستكون هذه المباراة في إطار ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، وتُعد بداية مهمة في رحلة الأهلي للدفاع عن لقبه القاري.

في الوقت ذاته، ستنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بتوقيت المغرب والجزائر وتونس. هذه التوقيتات توفر فرصة للمشجعين في تلك البلدان لمتابعة اللقاء في فترة زمنية مناسبة.

أما في الإمارات وأبوظبي، فسيكون موعد المباراة عند الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت الإمارات، مما يعكس الفارق الزمني بين المناطق المختلفة. تتيح هذه التوقيتات لمتابعي المباراة في جميع أنحاء العالم العربي فرصة متابعة أحداث اللقاء بشكل مباشر ومريح.

الأهلي، الذي يحمل الرقم القياسي في عدد ألقاب دوري أبطال أفريقيا، يسعى لتحقيق بداية قوية في البطولة الحالية. المباراة ستُقام على ملعب نيايو الوطني في العاصمة الكينية نيروبي، حيث يواجه الأهلي فريق جورماهيا في ظروف مختلفة عن ما هو معتاد عليه.

الجهاز الفني بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر يركز على تحقيق نتيجة إيجابية في هذا اللقاء، لتسهيل مهمة الفريق في مباراة الإياب التي ستُقام على استاد القاهرة الدولي. تترقب الجماهير بشغف معرفة كيف سيتعامل الأهلي مع التحديات التي يواجهها في هذه المرحلة المبكرة من البطولة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وجورماهيا في دوري الأبطال

يمكنكم مشاهدة أحداث مباراة الأهلي وجورماهيا اليوم عبر قناة أبوظبي الرياضية 1 الناقل الحصري والوحيد للمباراة.

وسيتولى مهمة التعليق على أحداث المباراة المعلق الرياضي عامر عبدالله.