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"الأول في التاريخ".. الأهلي يواصل تحقيق الأرقام القياسية في بطولة دوري أبطال أفريقيا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحقيق الأرقام القياسية في بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على فريق جورماهيا الكيني.

وتمكن الأهلي من تحقيق الفوز، على حساب نظيره جورماهيا الكيني، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وبهذا الفوز، نجح الأهلي في الوصول إلى 23 مباراة متتالية دون هزيمة، في بطولة دوري أبطال أفريقيا، تحت قيادة السويسري مارسيل كولر.

كما نجح الأهلي، في الوصول إلى 11 مباراة متتالية في بطولة دوري أبطال أفريقيا، دون أن يتلقى أي أهداف.

وأصبح المارد الأحمر، أول فريق مصري في التاريخ، يحقق الفوز على حساب جورماهيا الكيني على ملعبه في مختلف البطولات القارية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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