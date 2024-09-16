الامارات | رمسة ملاعب

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شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صعوبات
تواجه صفقة اللاعب الدولي القادم من أوروبا لأحد أندية دوري أدنوك للمحترفين بعض الصعوبات على المستوى المادي، بعد أن توقف عرض شراء اللاعب عند 1.5 مليون دولار، في حين يطلب النادي الأوروبي ثلاثة ملايين دولار، في وقت لاتزال فيه المفاوضات جارية للتوصل إلى اتفاق يُرضي الطرفين.
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