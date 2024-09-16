في أول ظهور إعلامي.. شوبير يكشف مفاجآت كبيرة: أبو ريدة يرأس الكاف ومحمود طاهر مرشح لاتحاد الكرة

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن مفاجآت كبيرة بشأن انتخابات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وذلك في أول ظهور إعلامي عقب إيقاف برنامجه.

وخلال تقديم برنامجه الإذاعي عبر إذاعة "أون سبورت إف إم" اليوم الإثنين، قال شوبير إن رامي ربيعة يقدم أفضل مواسمه مع النادي الأهلي، مضيفا: “فوز الأهلي على جورماهيا كبير، حتى لو الفريق ضعيف، ولكن خارج أرضك وسجلت ثلاثية قبل مباراة الإياب”.

وكشف الإعلامي الرياضي أن العلاقة بين مارسيل كولر المدير الفني للأهلي وبيرسي تاو لاعب الفريق، متوترة جدا، متمنيا أن يتخطى الثنائي هذه الفترة، قائلا: "المدير الفني قام بعمل فترة إعداد جيدة، وظهر بها بيرسي تاو بشكل مميز”.

وأشار شوبير إلى أن هاني أبو ريدة مرشح بقوة لرئاسة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، ومحمود طاهر وقتها سيكون المرشح رقم 1 لانتخابات اتحاد الكرة، وسيكون الطاقم المساعد له وجوه جديدة في الغالب مثل محمد الشواربي وأحمد حسام عوض وحسام الزناتي، ومن الممكن أن يكون المخضرم محمد الإتربي في القائمة.

جدير بالذكر أن إيقاف برنامج ملعب أون تايم على قناة أون تايم سبورتس، وبرنامج "مع شوبير" على إذاعة أون سبورتس إف إم، جاء بسبب عدة مواقف لـ شوبير لم تلق استحسان الجماهير في الشارع الرياضي المصري، وأهمها موقفه من قضية أحمد رفعت، وحديثه عن أزمة اللاعبة شهد سعيد لاعبة منتخب الدراجات، وفقا لموقع "تليجراف مصر".