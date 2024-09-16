آخر مستجدات حالة فهد المولد الصحية

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الناقد الرياضي بسام الدخيل، عن التطورات الصحية، للدولي السعودي فهد المولد، لاعب نادي الشباب، والذي يتواجد في إحدى مستشفيات دبي، بعد سقوطه من الطابق الثاني لشرفة منزله.

وكانت شرطة دبي، قد أعلنت في بيان رسمي، عن سقوط فهد المولد من شرفة منزله، ودخوله للمستشفى مصابا بكسور في الجمجمة والرقبة.

كشف الدخيل في تصريحات إذاعية، أن الحالة الصحية لفهد المولد، لازالت صعبة، واللاعب تحت الملاحظة في مستشفى دبي.

وتابع، الجهاز الطبي في المستشفى أو الخاص بالاتحاد السعودي، سيقومون ببعض الاختبارات الطبية، وعلى إثر نتائجها ستتحدد حالته، ولكن حتى الآن لا يوجد أي تطورات جديدة.

وأشار، أن فهد المولد ما زال في غيبوبة، ومتواجد تحت الأجهزة في غرفة العناية الفائقة.