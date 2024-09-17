أحمد ياسر: الأهلي سيتوج بالسوبر الأفريقي وإمام عاشور سيسجل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

قال أحمد ياسر لاعب المصري السابق، التحدي الليبي الحالي، أن علاقته كانت كبيرة بإيهاب جلال، مؤكدا أنه من الشخصيات التي لن تعوض في الحياة سواء انسانيًا أو كرويًا.

وتابع أحمد ياسر في مداخلة هاتفية لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:" سنتين في المصري مع كابتن إيهاب جلال لعبنا في افريقيا وقدمنا أداء كبير تحت قيادته".

وأضاف:" كنت قريب من الزمالك وقعدت أنا ووكيلي مع أحمد سليمان في منزله عام 2015٥ والمشكلة إني كنت موقع للنادي المصري وتمسكوا بيا وعدلوا عقدي".

وأكمل أحمد ياسر:" تجربتي في العراق كانت ناجحه الحمدلله وأموري كانت كويسة جدًا في الدوري وكانت البداية لتواجد مصريين كتير في الدوري العراقي بعدما قدمت مستوى كويس".

واستطرد:" الناس قللت من الدوري الليبي لما رحت هناك ودلوقتي بدأ اللاعبين المتابعة ويجوا الدوري، وشوفنا أداء الهلال الليبي ونجاحه في الفوز على المصري وبأداء مميز في الكونفدرالية".

وعن توقعه للفائز بالسوبر الافريقي قال: "الأهلي سيتوج بالسوبر على حساب الزمالك وإمام عاشور سيسجل، الزمالك محتاج صفقات قوية لمنافسة الأحمر".

وأتم تصريحاته: "تحديت الجميع بأن الأهلي سيفوز بالدوري رغم مزاحمة بيراميدز، والمنافس المباشر للنادي الأهلي هو نادي الزمالك"

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