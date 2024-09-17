النصر يعلن رسمياً إنهاء التعاقد مع المدرب لويس كاسترو

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي النصر السعودي، في بيان رسمي اليوم، إنهاء العلاقة التعاقدية مع مدرب الفريق الأول، السيد لويس كاسترو، بعد فترة قضاها في قيادة الفريق.

إقرأ أيضاً..

وقد ثمّن النادي كافة الجهود التي بذلها المدرب البرتغالي خلال فترة عمله، مشيداً بمساهمته في تطوير الأداء الفني للفريق.

وجاء في البيان الصادر عن النادي أن إدارة النصر تعبر عن شكرها وتقديرها لكاسترو على تفانيه وإخلاصه في العمل، وعلى النتائج التي تحققت تحت قيادته.

كما أبدت إدارة النادي أملها في أن يواصل كاسترو تحقيق النجاحات في مسيرته التدريبية القادمة، متمنية له التوفيق في المستقبل.

وتشير تقارير إلى أن إدارة النصر بدأت بالفعل في البحث عن بديل لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة، وذلك بهدف الاستعداد لبقية المنافسات المحلية والقارية التي تنتظر الفريق هذا الموسم. يأتي هذا القرار في وقت حساس من الموسم، حيث يسعى النصر إلى تعزيز موقعه في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين والمنافسة على البطولات القارية.