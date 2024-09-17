تريزيجيه وبن شرقي يقودان هجوم الريان القطري أمام الهلال بدوري أبطال آسيا

- 1/2
- 2/2
ياسر رشاد - القاهرة - أعلن بويا أسباغي، المدير الفني لفريق الريان القطري، عن التشكيلة الرسمية التي ستخوض مواجهة الهلال السعودي ضمن منافسات دوري أبطال آسيا 2024-2025.
إقرأ أيضاً..
وجاءت التشكيلة كالتالي:
في حراسة المرمى: باو فيكتور.
خط الدفاع: حازم أحمد، جوليان دي سارت، ديفيد جارسيا، وعبدالعزيز حاتم.
في وسط الميدان: محمود حسن تريزيجيه، روجر جيديس، وجابرييل بيريرا.
أما في خط الهجوم، فيقود الفريق الثلاثي: أندريه أمارو، جوشوا برينت، وأشرف بن شرقي.
وتأتي هذه المواجهة في إطار الجولة الحاسمة من البطولة القارية، حيث يسعى الريان لتحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل آسيا السابق.