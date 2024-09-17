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تريزيجيه وبن شرقي يقودان هجوم الريان القطري أمام الهلال بدوري أبطال آسيا

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن بويا أسباغي، المدير الفني لفريق الريان القطري، عن التشكيلة الرسمية التي ستخوض مواجهة الهلال السعودي ضمن منافسات دوري أبطال آسيا 2024-2025.

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وجاءت التشكيلة كالتالي:  
في حراسة المرمى: باو فيكتور.  
خط الدفاع: حازم أحمد، جوليان دي سارت، ديفيد جارسيا، وعبدالعزيز حاتم.  
في وسط الميدان: محمود حسن تريزيجيه، روجر جيديس، وجابرييل بيريرا.  
أما في خط الهجوم، فيقود الفريق الثلاثي: أندريه أمارو، جوشوا برينت، وأشرف بن شرقي.

وتأتي هذه المواجهة في إطار الجولة الحاسمة من البطولة القارية، حيث يسعى الريان لتحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل آسيا السابق.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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