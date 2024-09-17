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استون فيلا يسحق يانج بويز بثلاثية نظيفة في دوري أبطال أوربا

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ياسر رشاد - القاهرة - نجح فريق استون فيلا الانجليزي في تحقيق انتصاره الاول في بطولة دوري أبطال أوربا وذلك بعد تغلبه على فريق يانج بويز بثلاثة أهداف مقابل لاشىء في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب فاندكروف بمدينة برن السويسرية .

وتعد المباراة هي أولى مباريات استون فيلا بعد عودته للمشاركة في دوري أبطال أوربا التي فاز بلقبها عام ١٩٨١ .

تقدم استون فيلا بهدف ليوري تليمانس في الدقيقة ٢٢ وأضاف جاكوب رمزي الهدف الثاني في الدقيقة  ٣٨ لينتهي الشوط الاول بتقدم استون فيلا بهدفين مقابل لاشىء 

في الشوط الثاني نجح استون فيلا في إضافة الهدف الثالث عن طريق الوافد الجديد امادو اونانا لتنتهي المباراة بفوز استون فيلا بثلاثة أهداف مقابل لاشىء .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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