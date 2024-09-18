كولر يجري تغيير في حراسة المرمي أمام جورماهيا

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة، أن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي يدرس مشاركة مصطفى شوبير في حراسة مرمى الفريق أمام جورماهيا الكيني في لقاء الاياب بدوري أبطال إفريقيا.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس: "الزمالك رصد مليون جنيه إضافية مكافآت للاعبين يتم توزيعها على اللاعبين حال التتويج بالسوبر الافريقي".

وأضاف: "بيراميدز طلب مبلغ 10 مليون لاعارة أسامة جلال لنادي الزمالك لموسم واحد".

وأكمل: "المصري رفض طلب الزمالك بضم باهر المحمدي بعد العودة لـ علي ماهر المدير الفني للفريق البورسعيدي، خصوصا ان الفريق يشارك في الكونفدرالية".

وأشار إلى أن حلمي طولان قريب من تولي تدريب النادي الإسماعيلي، وتم التفاوض معه من جانب نصر أبوالحسن، وسوف يتم الاعلان عن كافة الأمور خلال الساعات المقبلة.

وأتم: "إبراهيم عادل لاعب بيراميدز، تم رفع الايقاف عنه، بعد أزمة احترافه، واللاعب سيعود للمشاركة في المباريات المقبلة".