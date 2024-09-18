علاء كمال: هدف مبكر يحسم التأهل للمجموعات في الكونفدرالية

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث علاء كمال لاعب الزمالك السابق عن رؤيته الفنية لمباراة الزمالك والشرطة الكيني المقبلة، والمطلوب من الفريق من أجل حسم التأهل لدوري المجموعات من مسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بجانب الاستعدادات لمباراة السوبر الأفريقي أمام النادي الأهلي.

وقال علاء كمال في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك مع محمد أبو العلا: "الزمالك يستطيع حسم التأهل لدوري المجموعات في بطولة الكونفدرالية، ويجب أن يبحث عن هدف مبكر في مباراة العودة".

وأضاف: "أكثر ما أعجبني في مباراة الذهاب كان اصرار الزمالك على الفوز، وأداء الزمالك تأثر بسبب أن المباراة في بداية الموسم.. يجب أن يعتمد الزمالك على الكرة السريعة والهجومية في مباراة الشرطة الكيني قبل مباراة السوبر الأفريقي".

وعن مباراة السوبر الأفريقي، قال علاء كمال: " الزمالك سيخوض مباراة السوبر الأفريقي بمعنويات مرتفعة، حظوظ الزمالك والأهلي في مباراة السوبر متساوية".

وأردف: "لو نجح الزمالك في التتويج بالسوبر الأفريقي سيصنع الفارق في الموسم بأكمله، والصفقات الجديدة ستقدم الدعم الفني للزمالك بشكل كبير".

وتابع: "فترة الراحة للفريقين لم تكن كبيرة لذلك سيكون هناك مردود فني قوي في السوبر الأفريقي، صفقات الزمالك مهمة جدًا وستصنع الفارق مع الفريق وننتظر صفقات أخرى".

وأتم : "الأجواء التي ستصاحب مباراة السوبر ستجعل كل لاعب يقدم مستويات مميزة، الصفقات الجديدة ستظهر في السوبر وفق احتياجات جوميز، ومن الوارد أن يكون لمحمد حمدي دور في قيادة الجبهة اليسرى خلال مباراة القمة".