فاروق جعفر: الزمالك بحاجة إلى لجنة كرة مثل الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد فاروق جعفر نجم فريق الزمالك السابق أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك يحتاج إلى وجود لجنة كرة على غرار ما يحدث في النادي الأهلي في وجود محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء.



وقال فاروق جعفر نجم فريق الزمالك السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق: "من وجهة نظري أن فريق الأهلي يحافظ على لاعبيه الناشئين عكس الزمالك والنادي في حاجة إلى لجنة كرة أو لجنة التخطيط".

وأضاف: "هناك علامة استفهام حول تهميش دور "نجلي" في الزمالك في الفترة الأخيرة ولا أعلم السبب".