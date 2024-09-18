فتوح يوجه رسالة مؤثرة لأسرة ضحيته ويكشف سبب عودته للتدريبات

ياسر رشاد - القاهرة - كشف أحمد فتوح، ظهير أيسر نادي الزمالك، عن أسباب عودته للانتظام في التدريبات الجماعية، حيث وجه رسالة مؤثرة لأسرة الضحية السيد أحمد الشبكي.

كتب فتوح عبر حسابه الرسمي على إنستجرام: "بسم الله الرحمن الرحيم ((وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ))، و((بَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ))".

وتابع: "أتقدم بخالص العزاء لأسرة المرحوم السيد أحمد الشبكي. لا توجد كلمات تعبر عن ما بداخلي من حزن ولكنه قضاء الله وقدره، ولا توجد أي كلمات أو أفعال ممكن تغير أو تخفف على عائلة المرحوم".

وأضاف: "أتمنى من أسرة المرحوم السماح لي بزيارتهم لتقديم واجب العزاء لعله يزيح ما أحمل في صدري من هموم وحزن، وخاصة أن ما حدث سيظل عالقًا في عقلي وقلبي حتى آخر نفس في صدري".

وفيما يتعلق بعودته للتدريبات، قال: "بخصوص ما أثير بذهابي لحضور التدريبات في النادي لم يكن المقصود منه تعمد إيذاء مشاعر أسرة المرحوم، ولكني ملتزم بعقد مع النادي، ومتغيب لأكثر من أربعين يومًا بعذر معروف للجميع، ويجب الالتزام ببنود العقد".

واختتم: "وأعاهد نفسي أمام الله سبحانه وتعالى بأن بنات المرحوم السيد أحمد الشبكي في منزلة أخواتي الصغار ومسؤول عنهم مسؤولية كاملة، وكل ما أتمناه أن يعفوا ويصفحوا، والله على ما أقول شهيد".