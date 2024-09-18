"مسؤول عن بنات المرحوم".. أول تعليق من فتوح بعد إخلاء سبيله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أصدر أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بيانا رسميا، بعد إخلاء سبيله بكفالة، في قضيتي القتل الخطأ والتعاطي.

وكتب فتوح عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "بسم الله الرحمن الرحيم، وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اتقدم بخالص العزاء لأسرة المرحوم السيد احمد الشبكي، لا توجد كلمات تعبر عما بداخلي من حزن ولكنه قضاء الله وقدره ولا يوجد".

وأضاف: "أي كلمات أو أفعال ممكن تغير أو تخفف علي عائلة المرحوم، وأتمنى من أسرة المرحوم السماح لي بزيارتهم لتقديم واجب العزاء لعله يزيح، ما أحمل في صدري من هموم وحزن وخاصة أن ما حدث سيظل عالق في عقلي وقلبي حتى أخر نفس في صدري، وبخصوص ما أثير بذهابي لحضور التدريبات في النادي لم يكن المقصود منه نهائيا تعمد إيذاء مشاعر أسرة المرحوم ولكني ملتزم بعقد مع النادي ومتغيب أكثر من أربعين يوم بعذر معروف للجميع ويجب الالتزام ببنود العقد".

وأتم: "وخاصة أن لا أحد يعرف ماذا تخبئ لنا الأقدار غير الله سبحانه وتعالي، كل ما أتمناه أن يغفر لي ربي ما مضي وما هو آت، وأعاهد نفسي أمام الله سبحانه وتعالى أن بنات المرحوم السيد أحمد الشبكي في منزلة اخواتي الصغار ومسؤول عنهم مسئولية كاملة وكل ما أتمناه أن يعفو ويصفحوا، والله على ما أقول شهيد".

وتعرض أحمد فتوح لحادث سير، يوم 11 أغسطس الماضي، على طريق الساحل الشمالي، أسفر عن وفاة أحمد الشبكي، وبعدها قررت المحكمة حبسه بتهمتي القتل الخطأ والتعاطي، قبل أن يتم إخلاء سبيله بكفالة قدرها 50 ألف جنيه، على أن تعقد جلسة أخرى يوم 22 أكتوبر المقبل.

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