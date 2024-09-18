"بحضور الخطيب ولبيب".. انطلاق اجتماع رابطة الأندية لحسم شكل الدوري (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:
انطلق اجتماع رابطة الأندية المصرية لحسم شكل الدوري الموسم المقبل، وتوافد ممثلو الأندية لمقر مشروع الهدف في مدينة 6 أكتوبر، لحضور الاجتماع.
ويحضر الاجتماع محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة النادي الأهلي وحسين لبيب رئيس مجلس إدارة الزمالك.
ونشر الحساب الرسمي لرابطة الأندية المحترفة، صورا من مقر الاجتماع، وكتب: "كل شيء على أتم الاستعداد لاجتماع ممثلي الأندية".
ويتم مناقشة عدة مقترحات خلال الاجتماع، منها إقامة الموسم المقبل من دور واحد، وتتنافس أول عشرة فرق على اللقب، فيما تلعب 8 فرق على الهروب من الهبوط.
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