"بحضور الخطيب ولبيب".. انطلاق اجتماع رابطة الأندية لحسم شكل الدوري (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

انطلق اجتماع رابطة الأندية المصرية لحسم شكل الدوري الموسم المقبل، وتوافد ممثلو الأندية لمقر مشروع الهدف في مدينة 6 أكتوبر، لحضور الاجتماع.

ويحضر الاجتماع محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة النادي الأهلي وحسين لبيب رئيس مجلس إدارة الزمالك.

ونشر الحساب الرسمي لرابطة الأندية المحترفة، صورا من مقر الاجتماع، وكتب: "كل شيء على أتم الاستعداد لاجتماع ممثلي الأندية".

ويتم مناقشة عدة مقترحات خلال الاجتماع، منها إقامة الموسم المقبل من دور واحد، وتتنافس أول عشرة فرق على اللقب، فيما تلعب 8 فرق على الهروب من الهبوط.

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