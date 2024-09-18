لاعب مانشستر يونايتد يتلو القرآن الكريم (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للروسي أمير إبراهيموف لاعب مانشستر يونايتد تحت 18 عاما، وهو يتلو القرآن الكريم.

وولد أمير في داغستان عام 2008، ويحمل الجنسية الروسية، إلا أنه يمثل منتخب إنجلترا، وانضم اللاعب إلى مانشستر يونايتد رفقة أخيه غازي الذي يلعب في فريق تحت 12 عاما.

وسبق ونشر شقيقه مقطع فيديو له، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وهو يتلو آيات من سورة الفرقان.

وقبل أربعة أسابيع، أعلن نادي مانشستر يونايتد، إنشاء أول رابطة لمشجعيه المسلمين باسم "MUMSC".

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