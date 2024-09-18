فحوصات طبية للاعبي مودرن سبورت قبل انطلاق الموسم الجديد

ياسر رشاد - القاهرة - خضع لاعبو الفريق الأول بنادي مودرن سبورت ظهر اليوم الأربعاء لفحص طبي شامل تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي، للوقوف على المستوى البدني والطبي لديهم في إطار التجهيز والإستعداد للموسم الكروي الجديد.

و إشتمل الفحص الطبي على تحاليل طبيه (صورة دم كامله و وظائف الكلى وإنزيمات الكبد) وفحوصات القلب والرئتين وقياسات بدنية لفحص الحركة الهيكلية والوقوف على مدى كفاءة ومرونة العضلات.

ويأتي ذلك ضمن خطة النادي للإطمئنان على الحالة الصحية لجميع اللاعبين قبل بداية الموسم الجديد.