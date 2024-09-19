"دهنت شعري ورنيش".. ميدو يروي تفاصيل أول أزماته في تدريب الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

روى أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، تفاصيل أول أزماته مع الفريق، بعد تصعيده للفريق الأول، أثناء تولي حلمي طولان منصب المدرب العام.

وقال ميدو في تصريحات عبر مقطع فيديو على "يوتيوب": "طول عمري بتاع تقاليع، أول مرة نزلت التمرين مع الفريق الأول في الزمالك، كنت عامل شعري باللون الأصفر، و كابتن حلمي طولان كان المدرب العام ورفض نزولي التدريب، الذي كان يحضره الجماهير في ذلك الوقت".

وأضاف: "وقال على جثتي ينزل الملعب وشعره أصفر، طلبت من الأطفال في غرفة تغيير الملابس "ورنيش أسود دهنت به شعري"، ونزلت التدريب والجو كان حارا، لهذا عاد لون شعري أثناء التدريب".

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