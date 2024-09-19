الاستعانة بصديق مصري وحديث الجميع عن الأهلي.. كونراد يعلن التحدي بتجربة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

تحدث البولندي كونراد ميشالاك، لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، عن حماسه الكبير للتجربة الجديدة مع القلعة البيضاء، وطموحة لتحقيق السوبر الأفريقي.

وأعلن نادي الزمالك، التعاقد مع البولندي كونراد ميشالاك، من نادي أحد السعودي، على سبيل الإعارة لمدة موسم.

قال كونراد في تصريحات لصفحة الرسمية لنادي الزمالك: "قبل الانضمام كان الجميع يتحدث معي عن السوبر الأفريقي ضد الأهلي، أرى أن الجميع في النادي والجماهير متحمسون لتلك المباراة، وهذا جعلني أيضًا متحمسا كثيرا لهذه المواجهة".

وأوضح: "أعتقد أن لدينا فريقا جيدا، يمكننا الفوز على أي فريق في أفريقيا ومصر، أتمنى أن نحقق الكثير من الأشياء هذا الموسم، ومستعد لتقديم كل شيء مع الزمالك".

أكمل: "أشعر أنني انضممت لفريق كبير، وسأبذل أقصى جهد معه، ومن أقرب أصدقائي من اللاعبين المصريين هو أحمد حسن كوكا وتحدثت معه كثيرا قبل الانتقال للزمالك، وتحدث معي بشكل إيجابي عن مصر والجماهير هنا".

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