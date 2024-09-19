الأولمبياد الخاص المصري يوقع بروتوكول تعاون مع اتحاد كرة السلة

ياسر رشاد - القاهرة - في خطوة هامة نحو تعزيز النشاط الرياضي بين رياضي الاولمبياد الخاص المصري ، تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الاتحاد المصري لكرة السلة والأولمبياد الخاص المصري.

جرى توقيع البرتوكول بمقر الاتحاد المصري لكرة السلة بحضور الاستاذ الدكتور مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد والدكتور عماد محي الدين رئيس قطاع الرياضة والتدريب بالاولمبياد الخاص الدولي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا والاستاذ الدكتور باسم تهامي مدير الاولمبياد الخاص المصري ونائبه عمرو محي الدين الطحاوي ومحمود الحلو المدير التنفيذي للاتحاد .

عبر الاستاذ الدكتور مجدي ابوفريخة رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة عن سعادته بتوقيع برتوكول تعاون يستهدف الرياضيين والمدربين في الاولمبياد الخاص ، مشيرا الي أن هذا التعاون يمثل خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الرياضية وإتاحة الفرص للجميع، مشيرًا إلى أن الرياضة حق للجميع بغض النظر عن قدراتهم ، ويمثل أهمية الرياضة في تعزيز ثقة الرياضيين بالاولمبياد الخاص وتحسين قدراتهم البدنية والنفسية.

من جانبه أكد الاستاذ الدكتور باسم تهامي مدير الاولمبياد الخاص ان البروتوكول يهدف إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية منها تعزيز دمج الرياضيين في أنشطة كرة السلة، مما يسهم في تطوير مهاراتهم وتوفير فرص تنافسية لهم ، وكذلك تنظيم ورش عمل متخصصة لتطوير المهارات الفنية والتكتيكية للمدربين واللاعبين، مما يضمن تقديم أفضل مستوى من التدريب وايضا دعم الفعاليات الرياضية من خلال تنظيم مسابقات تستهدف الرياضيين من جميع الفئات، بما يعزز من روح المنافسة والرياضة في المجتمع.

مضيفا الي ان البرتوكول يعمل علي زيادة الوعي بأهمية الرياضة وتأثيرها الإيجابي على حياة الرياضيين بالاولمبياد الخاص ، مما يساهم في تحسين جودة حياتهم.

يمثل هذا البروتوكول بداية عهد جديد في دعم الرياضة الشاملة في مصر، ويمهد الطريق لمزيد من الفعاليات والمبادرات التي تستهدف تمكين لاعبو الاولمبياد الخاص في المجال الرياضي.