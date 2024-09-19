غيابات النصر السعودي عن مواجهة الاتفاق بالدوري

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي لبدء مسيرته التدريبية مع نادي النصر السعودي بمواجهة الاتفاق الجمعة، وتشهد مواجهة الاتفاق في الدمام الظهور الفني الأول للمدرب، الذي جاء بديلًا عن البرتغالي لويس كاسترو.

يعاني النصر منذ بداية الموسم من تذبذب النتائج الفنية، حيث تعادل في مواجهتين من أصل ثلاث مباريات، فيما كان انتصاره الوحيد على حساب الفيحاء في الجولة الثانية.

ويغيب عن صفوف النصر الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش بسبب الإصابة، بالإضافة إلى عدم جاهزية أيمن يحيى واستمرار غياب الحارس نواف العقيدي ولاعب الوسط عبدالمجيد الصليهم



موعد مباراة النصر ضد الاتفاق في الدوري السعودي

ومن المقرر أن يستضيف الاتفاق نظيره النصر على ملعبه ضمن لقاءات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي لهذا الموسم.

وسوف تقام المباراة يوم الجمعة الموافق 20 سبتمبر في تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.